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أنباء عن قتلى وجرحى في قصف صاروخي قرب السفارة الأمريكية ببغداد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالات

الأحد 2020/1/5 11:42 م بتوقيت أبوظبي

جانب من آثار قصف صاروخي في بغداد - أرشيفية

قالت مصادر أمنية عراقية، مساء الأحد، إن 4 صواريخ كاتيوشا سقطوا في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وأضافت المصادر، أن الصواريخ سقطت في محيط السفارة الأمريكية التي أطلقت صفارات الإنذار عقب سقوطها.

وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني في حديث لموقع"السومرية"، إن أحد الصواريخ سقط على منزل سكني مقابل لمبنى السفارة الأمريكية، أدي إلى إصابة 3 أشخاص بجروح. 

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وتقع المنطقة الخضراء في بغداد وهي منطقة شديدة التحصين وتضم مباني حكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

يأتي ذلك بعد يوم من استهداف المنطقة الخضراء وقاعدة بلد الجوية، مساء السبت، بعدد من صواريخ الكاتيوشيا، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 3 جنود. 

ومنذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتعرض مصالح أمريكية في العراق وخصوصاً قواعد عسكرية لهجمات صاروخية متزايدة، لم تتبنّها أي جهة.

لكنّ واشنطن حمّلت مسؤوليتها لكتائب حزب الله العراقي، التي دعت القوات العراقية إلى الابتعاد عن أماكن تواجد القوات الأمريكية بدءاً من الساعة الخامسة (14,00 ت غ) من بعد ظهر الأحد. 

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