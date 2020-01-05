دعوات لخفض التوتر وأطماع أردوغان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 5 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تقرأون: بومبيو: سنراعي القانون الدولي عند استهداف إيران مجددا، وصحيفة فرنسية: أطماع أردوغان التوسعية تورط تركيا في الأزمة الليبية، ولبنانيون يتظاهرون أمام منزل دياب للتراجع عن تشكيل الحكومة، وحكومة تونس الجديدة.. رسوب منتظر للإخوان في اختبار الثقة بالبرلمان، والتحالف الدولي يعلن تعليق عملياته ضد داعش في العراق، و"لا للاحتلال الإيراني".. عراقيون يتظاهرون ضد طهران، وإذاعة فرنسية: إبطال برلمان ليبيا مذكرتي السراج صفعة لأردوغان.

كما تطالعون أيضا: زلة لسان تكشف عن خطط نتنياهو حول نووي إسرائيل، ومطالبات دولية بالتهدئة بين واشنطن وطهران بعد مقتل سليماني، والجامعة العربية قلقة من التطورات بالعراق وتحذر من التدخلات الأجنبية، وصحيفتان فرنسيتان تستبعدان مواجهة مباشرة بين طهران وواشنطن، وإيران تعلن تخصيب اليورانيوم "بلا قيود".. ونهاية الاتفاق النووي، والكويت تنفي استخدام قواعدها لتنفيذ هجمات بدولة مجاورة، ومحللان ليبيان: قرارات البرلمان أجهضت خطط أردوغان والسراج، و"التعاون الخليجي" يدعو للتهدئة وإنهاء التصعيد بالمنطقة، والجيش الليبي ينفي استهداف الكلية العسكرية بطرابلس.

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وفي الاقتصاد: بورصة قطر تتراجع 2.14% وتخسر 12.3 مليار ريال، وإنقاذ الليرة بإهدار 1.5 مليار دولار.. ومحاولة "يائسة" لبنوك تركيا، والتوتر مع واشنطن يهبط ببورصة طهران وعملتها المحلية، ووفد صيني يسافر إلى واشنطن لتوقيع اتفاق التجارة، وأرامكو السعودية تستضيف مؤتمرا دوليا لتكنولوجيا البترول، وعملات "أكس باير".. بريطانيا تستبدل 50 مليون ورقة نقدية بلاستيكية، ومصر تستهدف 6% نموا في 2021.. وزيادة الاستثمارات لـ1.3 تريليون جنيه.

وفي الفن تجدون: الجرائم الجنسية تزلزل هوليوود.. و"السرية" مستمرة.

ورياضيا: إيفرتون يقود ليفربول لخامس مسابقاته في 27 يوما.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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