الكويت تنفي استخدام قواعدها لتنفيذ هجمات بدولة مجاورة

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الأحد، استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار.

وأكدت رئاسة الأركان، في بيان صحفي، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار، معلومات مغلوطة.

وأوضحت أنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "كونا".

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وأهاب بيان رئاسة الأركان الكويتية بجميع ناشري ومرددي ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة، تحري الدقة والابتعاد عن نشرها أو تداولها.

ويأتي هذا البيان ردا على ادعاءات مليشيات إيرانية زعمت أن الطائرة المستخدمة في عملية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، خلال غارة أمريكية في العراق، انطلقت من الكويت.





وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.