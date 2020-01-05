ماكرون‬⁩ يحذر ⁧‫إيران‬⁩ من أي تصعيد يفاقم الأوضاع بالمنطقة

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رويترزالأحد 2020/1/5 11:02 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إيران من اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي للتصعيد وزعزعة استقرار المنطقة، بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد.
وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية، أعرب ماكرون عن قلقه إزاء زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن بلاده مصممة على العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتهدئة التوتر في المنطقة.
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة إعطاء الأولوية للتحالف الدولي ضد داعش للقتال ضد التنظيم الإرهابي مع احترام سيادة العراق.
وذكر البيان أن ماكرون عبر عن تضامنه مع الحلفاء خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضوء الهجمات التي تعرضت لها قوات التحالف في العراق خلال الأسابيع الماضية.
وأدى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية في العراق الجمعة الماضي، إلى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بشكل شديد.
ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل سليماني، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق. كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.
وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.
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