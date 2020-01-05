جونسون: بريطانيا لن ترثي سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أن بلاده لن ترثي قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في ضربة جوية أمريكية، يوم الجمعة، لكنه دعا إلى ضبط النفس ردًا على مقتله.

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وقال جونسون في بيان:“سليماني كان مسؤولًا عن نموذج سلوك تخريبي ومزعزع للاستقرار في المنطقة بالنظر إلى الوضع البارز الذي لعبه في أفعال أدت إلى قتل آلاف المدنيين الأبرياء وأشخاص في الغرب.. الدعوات إلى الانتقام ستؤدي ببساطة إلى مزيدٍ من أعمال العنف“.

وأشار جونسون إلى إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط