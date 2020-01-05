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أردوغان يعلن أن وحدات الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس.

 

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وقال أردوغان خلال مقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية إن تركيا سترسل أيضًا كبار قادة الجيش.

 

وأضاف أن تركيا وليبيا قد تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط في أعقاب إبرام اتفاق بين أنقرة وحكومة الوفاق لترسيم الحدود البحرية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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