أردوغان يعلن أن وحدات الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس.

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وقال أردوغان خلال مقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية إن تركيا سترسل أيضًا كبار قادة الجيش.

وأضاف أن تركيا وليبيا قد تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط في أعقاب إبرام اتفاق بين أنقرة وحكومة الوفاق لترسيم الحدود البحرية