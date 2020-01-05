شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس التركي: جنودنا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان أن وحدات من الجيش التركي بدأت بالفعل في التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي وفق ما نقلته وكالة «الأناضول» مساء اليوم الأحد.

وقال إردوغان: «جنودنا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي».

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