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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة 8 مصريين إثر حادث سير في الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، أن 8 مصريين من أسرة واحدة، مقيمين في المملكة العربية السعودية، توفوا إثر حادث سير في العاصمة الرياض.
وقالت صحيفة ”أخبار اليوم“ الحكومية إن الحادث الذي أودى بحياة الأشخاص الثمانية ”وقع على طريق الرياض القصيم“ وأن الأجهزة الأمنية السعودية عاينت موقع الحادث لمعرفة ملابساته.
وأشار المصدر إلى أن السفارة المصرية في الرياض ”أنهت أوراق دفن الضحايا في الأراضي السعودية، وتتابع التحقيقات في الحادث، ومستحقات الخاصة برب الأسرة مع مكان عمله
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