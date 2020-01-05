الجیش الكویتي ينفي استخدام قواعدها العسكریةھجمات ضد دول الجوار.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

نفت رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي استخدام قواعدها العسكریة لتنفیذ ھجمات ضد أھداف محددة بإحدى دول الجوار.

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وأكدت رئاسة الأركان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، أنه لم یتم استخدام القواعد الكویتیة في ھذه العملیات.

وكانت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تداولت معلومات حول استخدام قواعد عسكرية كويتية لتنفیذ ھجمات ضد أھداف محددة بإحدى دول الجوار.