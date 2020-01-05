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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
بالوتيلي ينتقد جماهير لاتسيو قائلا "يتعين على مشجعي لاتسيو أن يخجلوا من أنفسهم "
قال ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا إنه يتعين على مشجعي لاتسيو أن يخجلوا من أنفسهم بسبب ما وجهوه له من إهانات خلال مباراة بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد.
وكتب بالوتيلي على موقع ”إنستغرام“ للتواصل الاجتماعي ”إلى مشجعي لاتسيو الذين كانوا بالاستاد اليوم.. عار عليكم“، ثم أضاف وسم (ارفضوا العنصرية) رغم أنه لم يذكر إن كانت الإهانات عنصرية أم لا.
وأحرز بالوتيلي هدف فريقه الذي خسر 1/2 على أرضه، واشتكى مرتين لحكم المباراة بسبب هذه الإهانات خلال الشوط الأول، وقالت وسائل إعلام إيطالية إن إدارة الاستاد طلبت من مشجعي لاتسيو أن يتوقفوا عن الإهانة.
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