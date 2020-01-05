شكرا لقرائتكم ماكرون يدعو إيران لتجنب زعزعة استقرار المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأميركي دونالد ترمب، الأحد، تضامنه الكامل مع الحلفاء، داعياً إيران إلى الامتناع عن أي "تصعيد عسكري من شأنه مفاقمة عدم الاستقرار الإقليمي، وذلك فق بيان للرئاسة الفرنسية.

في التفاصيل، أعرب ماكرون عن قلقه حيال الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي مارسها فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني، مشددا على ضرورة أن تضع إيران حدا لها.

ومن خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي ترمب، قال ماكرون إن على إيران أن تتجنب الأفعال المزعزعة للاستقرار.

وأكد ضرورة أن تتجنب إيران اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد الوضع وزعزعة استقرار المنطقة.

