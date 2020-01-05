ردًا على مقتل "سليماني".. طهران ترصد 80 مليون دولار لمن يقتل "ترامب".. وبرلماني إيراني: يمكننا مهاجمة البيت الأبيض

وسط توتر بين واشنطن وطهران إثر مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في ضربة أميركية أمام مطار بغداد، وفى خبر جنونى، أعلن التليفزيون الرسمى الإيرانى "آخرين خبر"، عن وضع مكافأة قدرها 80 مليون دولار على رأس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى أعقاب اغتيال الجنرال قاسم سليمانى.

رأس الرئيس الأمريكي

وهذا العرض مقابل رأس الرئيس الأمريكى يعكس الجنون الإيرانى للاستمرار فى أعمال الإرهاب والقتل والتخريب، حيث تعمى الأطماع الإيرانية فى تحقيق دولة الخلافة المزعومة أعين قادة طهران عن الحقائق، وهى أن جنرالات الحرس الثورى يقودون ميليشيات إرهابية لتحقيق أهداف غير مشروعة للولى الفقيه، الأمر الذى أثار انتقادات عالمية وحقوقية للحملة الإيرانية الدموية. حسبما ذكر "اليوم السابع".

دولارًا واحدًا من كل إيراني لقتل ترامب

خلال الجنازة التليفزيونية التى شيع فيها الإيرانيين، الجنرال قاسم سليمانى، قال مذيعون رسميون، أن دولارًا واحدًا سيُخصص من كل إيرانى فى البلاد، مع تحويل هذه الأموال إلى من يقتل الرئيس الأمريكى.

وأضاف المذيعون – حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية – "إيران بها 80 مليون نسمة.. استنادًا إلى السكان الإيرانيين، نريد جمع 80 مليون دولار (61 مليون جنيه إسترلينى) وهى مكافأة لأولئك الذين يقتربون من رأس الرئيس ترامب".

غارة أمريكية تقتل سليماني

وقُتل سليمانى، القائد العسكرى البارز فى إيران، يوم الجمعة، فى غارة أمريكية بطائرة بدون طيار على قافلته فى مطار بغداد، وأدى الهجوم الذى قتل فيه قاسم سليمانى، وأبو مهدى المهندس، وآخرين من ميليشيات الحشد الشعبى فى العراق، إلى إثارة شبح صراع أوسع فى الشرق الأوسط بين واشنطن وطهران، خارج حدود البلدين.

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نائب إيراني يهدد بمهاجمة البيت الأبيض

فى وقت سابق اليوم، هدد النائب الإيرانى أبو الفضل أبو تورابى، بمهاجمة قلب السياسة الأمريكية، وقال - وفقًا لوكالة أنباء العمل الإيرانية - "يمكننا مهاجمة البيت الأبيض نفسه، يمكننا الرد عليهم على الأرض الأمريكية.. لدينا القوة، وإن شاء الله سنرد فى الوقت المناسب"، وتابع "هذا إعلان حرب، وهذا يعنى إذا كنت تتردد فهى خسارتك.. عندما يعلن شخص الحرب، هل تريد الرد على الرصاص بالورود؟.. سوف يطلقون النار عليك فى رأسك".

ترامب يهدد

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إيران بضربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من جانب طهران.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر": "إذا هاجمتنا إيران مجددا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها".

وأضاف الرئيس الأميركي في تغريدة أخرى: "إذا هاجمت إيران القواعد الأميركية أو أي شخص أميركي، فسنوجه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد".

35 موقع عسكري

وردا على تهديدات إيرانية بتحديد 35 موقعا أميركيا لاستهدافها إضافة إلى إسرائيل، جاءت تهديدات ترامب، واضحة بأن واشنطن حددت 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش إذا استهدفت إيران أي أميركيين أو أي أصول أميركية.

ويأتي رد ترامب بعد أن نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله، إن إيران ستعاقب الأميركيين أينما كانوا في مرماها، ردا على مقتل سليماني.