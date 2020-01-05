"الأعلى للإعلام": 101 مليون حساب نشط على مواقع التواصل.. وإجراء ضد 128 صفحة.. وعشرات المعارضين يكتبون مقالاتهم بشكل دوري وينتقدون التقصير

اجتمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، لاستكمال صياغة التقرير السنوي حول حالة الإعلام في مصر، والذي يتضمن ٩ فصول.

ووافق المجلس على مسودة التقرير السنوي لحالة الإعلام في مصر، ويشمل تقرير لجنة الشكاوى وتقرير لجنة التدريب، كما اشتمل على نشاط المجلس وحدد التقرير المشاكل التي تواجه الإعلام المصري من الاستقلالية والاحترافية والحرية، كما حدد التقرير حرية الرأي، كما حدد وسائل مواجهة المشاكل التي تواجه الإعلام المصري.

ومن المنتظر أن يتم تعديل الملاحظات من خلال اللجنة المختصة بالمجلس، على أن يظهر التقرير خلال الأيام القليلة القادمة. حسبما ذكر موقع الفجر.

بدوره، قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التقرير السنوي الثاني الذي أعده المجلس حول حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي، كشف وجود 101 مليون حساب نشط على مواقع التواصل الاجتماعي حتى دسيمبر 2019، من بينها 44 مليون حساب على الفيسبوك، و35 مليون حساب على اليوتيوب، و22 مليون على تويتر.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن التقرير تناول نشاط المجلس في 2019، والذي انصب على 5 اتجاهات أساسية:

1- استكمال عملية ضبط المشهد الإعلامي، بإصدار لائحة المعايير والأكواد التي تمثل القواعد المهنية الملزمة للإعلاميين، وإصدار القرارات العقابية المناسبة للوسائل الإعلامية المخالفة، والتي أسفرت عن انخفاض ملحوظ للعام الثاني على التوالي في حجم المخالفات.

2- مواجهة محاولات تضليل الرأي العام المصري من جانب وسائل إعلام عالمية، ومن مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي؛ حيث خاطب المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية، كما بدأ التحقيق في أكاذيب نشرتها رويترز، واتخذ إجراءات قانونية ضد 128 صفحة شخصية تحرض على العنف، كما خاطب المجلس المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

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3- زيادة الاحترافية بتنظيم عدد من الدورات وورش العمل للصحفيين والإعلاميين.

4- التعاون والتنسيق في مجال مكافحة العنف والإرهاب والتطرف مع الدول العربية الشقيقة والمؤتمرات العالمية.

5- إعداد الدراسات والبحوث التي توضح الواقع الإعلامي، والتي ينتج عنها إصدار القرارات التنظيمية اللازمة.

وأعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقرير الحالة الإعلامية في مصر خلال 2019، وحالة حرية الرأي والتعبير والذي بين من تحليل اتجاهات شكاوى الجمهور، أن 40% ينتقدون الإعلام للتقصير في عرض إنجازات الدولة، أو غياب ما يرونه تقصيرًا في دور الإعلام.

وأوضح التقرير أن 35% من الجمهور يعلنون في شكاواهم امتعاضهم من الشائعات التي تبث من الخارج، بينما يطلب 10% إجراء مداخلات تلفزيونية للرد على الشائعات.

كما كشف التقرير عن مؤشرات وفق المعايير التي أعدتها اللجنة، أنه لم يتم منع كاتب رأي من كتابة مقاله في جميع الصحف المصرية خلال 2019، كما أن عشرات الكتاب المعارضين يكتبون مقالاتهم بشكل دوري ومنتظم في صحف خاصة وحزبية يومية وأسبوعية.

وكشف التقرير عن وجود عشرات المقالات ذات الآراء المعارضة تنشر على الصحف القومية ومواقعها الإلكترونية.