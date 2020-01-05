ميركل وماكرون وجونسون يتفقون على العمل لخفض التوتر في الشرق الأوسط

أعلن متحدث باسم الحكومة الالمانية أن قادة المانيا وفرنسا وبريطانيا انجيلا ميركل وايمانويل ماكرون وبوريس جونسون اتفقوا على العمل معا من اجل احتواء التوتر في الشرق الاوسط إثر مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني في غارة أميركية في العراق.



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