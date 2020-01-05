محتجون أقفلوا كل مسارب دوار السلام في طرابلس رفضا لتكليف دياب

ذكرت معلومات صحافية أن شبانا قطعوا كل الطرقات المتفرعة من دوار السلام، مدخل ​طرابلس​ الجنوبي، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، ورفضا لتكليف ​حسان دياب​ بتأليف الحكومة. وحضر إلى المكان عناصر من الجيش.

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