محتجون أقفلوا كل مسارب دوار السلام في طرابلس رفضا لتكليف دياب

ذكرت معلومات صحافية أن شبانا قطعوا كل الطرقات المتفرعة من دوار السلام، مدخل طرابلس الجنوبي، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، ورفضا لتكليف حسان دياب بتأليف الحكومة. وحضر إلى المكان عناصر من الجيش.
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