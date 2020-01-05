اشار وزير الشؤون الإجتماعية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "حلم ليلة غطاس الذي غردتُه قبل عام مستمر وما زال يصلح لواقع ​لبنان​ اليوم:

‏أن يمر ​المسيح​ منتصف الليل على بعض الرؤوس المتعطِلة والنفوس التائهة، فيهبها قليلا من الحكمة والتواضع والتجرّد... والحلول الواقعية"، مضيفا :"‏هل تشعر يا هذا بقلق الناس ووجع الناس وقرف الناس؟". وارفق تصريحه بعبارة "‏دايم دايم".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: عسى أن يمر المسيح على بعض الرؤوس المتعطِلة والنفوس التائهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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