قبلان قبلان: صفقة القرن تعني التخلي عن قضية فلسطين التي يشكل سليماني عنوانها

اعتبر عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل قبلان قبلان أن "الجانب الاميركي يريد في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انجاز ما سماه صفقة القرن"، معتبرا ان "صفقة القرن تعني التخلي عن قضية فلسطين التي يشكل قائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني عنوانها".
وفي حديث تلفزيوني، رأى قبلان ان "التصويت الذي جرى في البرلمان العراقي اليوم لم يكن قانونا يلغي الاتفاقية الامنية انما هو قرار يشبه التوصية"، مشيرا الى ان "اهمية هذا القرار هي ان الساحة العراقية لم تعد آمنة للحضور الاميركي وهذا القرار له حيثية شعبية كبرى"، مؤكدا ان "هناك تعقيدات في المشهد السياسي العراقي وهناك مكونات متعددة على شاكلة المشهد اللبناني".
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