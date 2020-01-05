وهاب: المشهد على مستوى المنطقة لن ينتهي إلا بتسوية

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في حديث تلفزيوني، أن المشهد على مستوى المنطقة لن ينتهي إلا بتسوية، مؤكداً أن ​إيران​ لن تخضع لنفس الضغوط التي كانت قائمة قبل اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​.

ورأى وهاب أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ارتكب خطأ في لحظة حرجة داخلياً، لافتاً إلى أن إيران تمسك الآن بقواعد اللعبة، مشيراً إلى أن إستهداف سليماني هو إسقاط لكل الخطوط الحمرا، مؤكداً أن الرد محسوم لكن حجمه وتداعياته لا أحد يعرفها، معتبراً أنه إذا لم يهضم الأميركي الرد الإيراني فإن الأمور قد تذهب نحو الحرب.

ورداً على سؤال، أشار وهاب إلى أنه يُصر على أن تتشكل الحكومة من 20 وزيراً، كي يكون هناك وزيران درزيان، لافتاً إلى أن اسم رمزي مشرفية محسوم بحال كانت الحكومة من 18 وزيراً، وبحال كانت من 20 وزيراً يصبح غسان العريضي هو الوزير الثاني، موضحاً أن رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ هو من اختار رمزي مشرفية بعد رفضه مع رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ الحصول على حقيبة السياحة.