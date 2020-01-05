الطقس غداً غائم جزئياً صباحاً مع احتمال تساقط أمطار محلية

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الإثنين غائم جزئياً صباحاً مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية، يستقر الطقس تدريجياً ويتحول الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة تقارب ال ٦٠كلم/س وارتفاع ب​درجات الحرارة​، محذرة من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

أما الثلاثاء، فغائم جزئيّاً مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحوّل اعتباراً من الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة خاصة في الجنوب ومن المتوقع ان تشتدّ اعتباراً من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح قوية تقارب ال ٧٥كلم/س يرتفع معها موج البحرالى ٤امتار، بينما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠م تتدنى ليلا لتلامس ١١٠٠م خاصة في المناطق الداخلية و الجنوبية.

أما الأربعاء، فغائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة في الفترة المسائية خاصة في الجنوب مع حدوث برق ورعد، بينما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠م تتدنى ليلا لتلامس ١١٠٠م خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.