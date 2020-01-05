النشرة: اهالي النبطية الفوقا اعترضوا طريق دورية لليونيفيل لوجودها خارج نطاق عملها

افاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية بأن عددا من الأهالي في بلدة ​النبطية الفوقا​ اعترضوا طريق دورية من الكتيبة الإندونيسية العاملة في قوات ​اليونيفيل​ في ​جنوب لبنان​ وقاموا بمصادرة هواتف الجنود وجهاز GPS الذي كان على متنها، وذلك لوجودها خارج نطاق عملها في جنوب ​نهر الليطاني​، مشيرا الى ان "

أفراد الدورية برروا الامر بأنهم أضلوا الطريق، فيما حضرت إلى المكان دورية من ​مخابرات الجيش​ ورافقت دورية اليونيفيل باتجاه جسر الخردلي".

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