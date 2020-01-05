النشرة: قطع الطريق البحري بصيدا احتجاجا على انقطاع الكهرباء

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن قيام محتجين بقطع الطريق البحري وشارع ​رياض الصلح​ الرئيسي عند البوابة الفوقا في صيدا بالإطارات المشتعلة احتجاجا على ​انقطاع الكهرباء​ في المدينة.

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