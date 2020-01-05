قيومجيان: الدكتور الهاشم ليس مجرما فليحقق معه من دون توقيفه

أكد وزير الشؤون الإجتماعية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "الدكتور فادي الهاشم ليس مجرماً وكان في موقع الدفاع عن عائلته بوجه سارق مسلّح ومعتد على حرمة منزله"، مضيفا :"بإمكان ​القضاء​ التحقيق معه من دون توقيفه و‬‫نطالب باطلاق سراحه فوراً".

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