الأركان الكويتية: لا صحة لاستخدام قواعدنا لتنفيذ هجمات ضد أهداف بدول الجوار

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي نفيا قاطعا كل ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار، مؤكدة في بيان، أنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات.

كما أهابت رئاسة الأركان بجميع ناشري ومرددي ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة والابتعاد عن نشرها او تداولها.