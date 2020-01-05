رويترز: سماع دوي انفجار في بغداد

أفادت وكالة رويترز عن سماع دوي انفجار في ​بغداد​. وقد تحدث شهود عيان عن أن الإنفجارات ناتجة عن استهداف السفارة الأميركية في بغداد بثلاث صواريخ كاتيوشا وأنباء عن وجود ضحايا مدنيين بالقرب من السفارة في المنطقة الخضراء.

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