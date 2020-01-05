طالبت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الفلسطينية، الشرطة الإسرائيلية بالوقف الفوري لأعمال الترميم للحائط الخاص بالمسجد الأقصى، وإزالة جميع "السقالات" التي نصبت على حائط المسجد.
وقد حذرت الأوقاف "من استمرار أعمال الحفريات المشبوهة في محيط المسجد وخاصة في منطقة القصور الأموية، وهي وقف إسلامي خالص للمسلمين وحدهم".
وأشارت الدائرة، أنها المسؤول الحصري عن إدارة جميع ما يتعلق بالأقصى وصيانته، وهي صاحبة الاختصاص بأي أعمال صيانة في جميع جدران المسجد من الداخل والخارج، وطالبت الشرطة الإسرائيلية أيضا بالتدخل وإعادة الأحجار المسروقة إلى موقعها في سور المسجد الأقصى الغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف الفلسطينية:نطالب إسرائيل بوقف أعمال الترميم بسور المسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.