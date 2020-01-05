ماكرون: من المهم لإيران تجنب اتخاذ إجراءات تؤدي إلى التصعيد

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أن "من المهم أن تتجنب إيران اتخاذ إجراءات قد تؤدي لتصعيد الوضع وزعزعة استقرار المنطقة" وعبر ماكرون، في بيان، عن قلقه "إزاء الأثر المزعزع للاستقرار لفيلق القدس تحت قيادة ​قاسم سليماني​".

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