جونسون: سليماني كان يشكل خطرا على كل مصالحنا ونشجع وقف التصعيد بالشرق الاسوط

أكد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ ان "قائد فيلق القدس السابق في ​الحرس الثوري الايراني​ ​قاسم سليماني​ كان يشكل خطرا على كل مصالحنا"، مشيرا الى انه " تم اتخاذ إجراءات لتعزيز أمن البريطانيين ومصالح ​بريطانيا​ في ​الشرق الأوسط​"، مشيرا الى ان "بريطانيا على ​اتصال​ مع جميع الافرقاء لتشجيع وقف التصعيد في الشرق الأوسط".

وشدد جونسون على ان "الحكومة البريطانية لا ترثى لموت سليماني فهو مسؤول عن مقتل آلاف المدنيين الأبرياء وموظفين غربيين"، مشيرا الى ان "كل الدعوات للرد والانتقام ستقود إلى مزيد من العنف في المنطقة وعلى كل الأطراف خفض التصعيد و تحدثت هاتفيًا مع الرئيسين الأميركي والفرنسي والمستشارة الألمانية بشأن التوتر في المنطقة".