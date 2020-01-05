مصدر لـRT: حركة النجباء تغلق جميع مقراتها العلنية وتعلن العودة للمقاومة الشاملة

أفاد مصدر في حركة "النجباء" العراقية لقناة ​روسيا اليوم​ بأن "​حركة النجباء​ بقيادة أكرم الكعبي، أغلقت جميع مقارها العلنية وأعلنت العودة إلى ​المقاومة​ الشاملة"، مشيرا الى ان "الكعبي أيد مقترح زعيم ​التيار الصدري​ ​مقتدى الصدر​ لتشكيل المقاومة الدولية".

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