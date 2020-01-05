أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيزور ​تركيا​ الأربعاء لمناقشة آخر المستجدات في ​الشرق الأوسط​ وجميع القضايا الإقليمية. وعن عملية اغتيال سليماني، أشار اردوغان الى أن "الأمر لن يقف عند هذا الحد فمن المؤكد أن مرحلة أخرى ستعقبه".

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كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: بوتين يزور تركيا الأربعاء وسنبحث جميع القضايا الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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