شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الدولة رفعت حجم تحلية مياه البحر من 80 ألف لـ 800 ألف متر مكعب يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن القيادة السياسية تتبنى حدوث نهضة حقيقة فى كافة الاتجاهات، والسنوات الأخيرة خير دليل على ذلك وتحقيق إرادة سياسية حقيقة على أرض الواقع، ومجال الإسكان شهد طفرة حقيقة كقطاع حيوى هام.

جاء ذلك خلال الورشة الحوارية لحزب مستقبل وطن حول " الرؤية المستقبلية للمجتمعات العمرانية فى الدولة المصرية" بحضور وزير الإسكان، وعبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ونائب رئيس الحزب، وحسام الخولى، الأمين العام للحزب، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب يسرى المغازى، أمين أمانة لجنة الإسكان بالحزب.

ومن جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن وزارة الإسكان واللجنة بينهما جهد مبذول وتنسيق ما بين اللجنة والوزارة فى دور الانعقاد الخامس، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدم للمواطن.

وفى سياق متصل، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين أمانة لجنة الإسكان بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يعقد ندوات وورش عمل لتسليط الضوء على مستقبل مصر فى كافة القطاعات، وفيما يخص الإسكان الجميع لديه شغف لمعرفة الرؤية المستقبلية حول التنمية العمرانية فى المدن الجديدة ، ومحاور العمل فى كافة الاتجاهات، والوقوف على الأسباب التى من أجلها يتم الانطلاق خارج هذا العمل.

واستعرض عاصم الجزار، وزير الإسكان، رؤية الوزارة فى العمل خلال الفترة المقبلة، قائلا:"الوزارة تعمل بجدية، والموضوع ليس كلام كما كان يتصور البعض، وأن الهدف وضع المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية فى مصر 2052 وتم وضع المخطط الاستراتيجي ظهر لأول مرة للوجود كل ما هو متداول نقاط للمخطط القومى والمذاكرة الحقيقة والدراسات موجودة في هيئة التخطيط العمرانى، ولكن مشكلة الدولة تكمن فى توفير الطاقة والمياه، ثم الحيز المعمور، خاصة وأننا نعيش على 6 أو 7% من مساحة الجمهورية معمور مصرى فقط، وهذا الحيز يعنى وجود مشكلة بعدما أصبح غير قادر اقتصاديا على إعالة قاطنية، بسبب استنفاذ قدرات الأنشطة، ولابد من مضاعفة المعمور الإسكان، وهناك 26% من مساحة مصر قابلة للتنمية بدون أى مقومات ولا يوجد مشاكل للنمو فى المكان ولكن المشكلة فى ندرة الموارد ".

وأوضح الجزار، أن زيادة السكان ينتج عنها عدم اتنزان، والظهير الصحراوى امل مصر فى حل مشكلة الزيادة السكانية، وإعادة بناء مصر الحديثة، وما تم عمله فى الطاقة خلال السنوات الأخيرة كان بداية التحرك لحل مشكلة تحلية المياه على سبيل المثال، ففى عام 2014 كانت ناتج تحلية اليومى 80 الف متر مكعب يومى، والآن وصلنا لـ 800 الف متر مكعب يومى، والمستهدف خلال الفترة المقبلة 1.5 مليون متر مكعب يومى، وهذا بعد توفير الطاقة اللازمة لذلك، وهذا نتيجة الإرادة السياسية الحقيقة.

وعقد حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، ورشة العمل الحوارية الرابعة بحضور، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لمناقشة آليات الوزارة لتجديد الخطاب الدينى، واستعرض الوزير خطة الوزارة لذلك، وكيفية مخاطبة الشباب ، والمحاور التى تعتمد عليها للوصول للهدف المنشود.

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كما عقد الحزب ورشة عمل حوارية ثالثة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت عنوان "انجازات الوزارة.. خطة العمل خلال الفترة المقبلة".

وتناول اللقاء حينها أهم المشروعات التى نفذتها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية في مختلف المحافظات، ومدى تأثيرها على الطلائع والشباب، فضلا عن آخر المستجدات المتعلقة بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب داخل النجوع والقري والمدن، كما تطرق الحديث إلى مناقشة تعديلات مشروع قانون الرياضة المزمع تقديمه لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.