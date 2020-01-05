شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: لاحقنا كيانات وهمية وحصلنا على أحكام قضائية ضد 26 منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الإعلام في الفترة الحالية والقادمة يحتاج إلى أن يسير في اتجاهين رئيسيين، وهما تطوير وتحديث المضمون والمحتوى، وهو دور منوط بالدولة متمثلة في الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وتابع: "الاتجاه الثاني هودور كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الإعلاميين"، مشيراًُ إلى أن النقابة هي مسئولة عن العنصر البشري في العمل الإعلامي، والنقابة حصلت على أحكام قضائية ضد بعض الأشخاص منتحلي الصفة، كما لاحقت كيانات وصل عددها إلى 26 كيان وهمي وبعضهم موجود في المحافظات.

وأضاف طارق سعدة، أن النقابة تعمل على ضبط المشهد الإعلامى من خلال محاربة الكيانات الوهمية، كما أن القانون عرف الإعلامي وهو كل من يُقيد في نقابة الإعلاميين، مشيراً إلى أن هناك كيانات وهمية تمنح الناس بطاقات وهمية لدخول أماكن هامة وبعض الجهات وهو يسبب حالة من اللغط، وتابع:"والنقابة تعمل على ضبط المشهد الإعلامي من خلال العنصر البشري للعناصر الخمسة التي تعمل في تقديم محتوي إعلامي".