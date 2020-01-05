رويترز عن شهود عيان: سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن شهود عيان، بسماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد، لافتة إلى أن مصدر الانفجار لا يزال مجهول.

وتوترت الأوضاع في المنطقة على خلفية إعلان الولايات المتحدة استهداف قاسم سليماني بغارة جوية في بغداد، فجر الجمعة.

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