ماكرون يعرب عن قلقه إزاء الأنشطة المزعزعة للاستقرار لفيلق القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يتضامن بشكل كامل مع حلفاء فرنسا، لافتًا إلى أهمية أن تتجنب إيران الأنشطة المزعزعة للاستقرار بعد مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

وأكد ماكرون خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، في بيان صدر عن "الإليزية"، ونقلته وكالة رويترز، أنه وسط تصاعد التوتر في الآونة الأخيرة في العراق والمنطقة، يتضامن بالكامل مع حلفائه في ضوء الهجمات التي جرت في الأسابيع الأخيرة ضد التحالف في العراق.

وأضاف البيان "عبر أيضا عن قلقه إزاء الأنشطة المزعزعة للاستقرار لفيلق القدس تحت قيادة الجنرال قاسم سليماني وأكد ضرورة أن تتجنب إيران اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد الوضع وزعزعة استقرار المنطقة".