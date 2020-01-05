تفحم طفل في حريق منزل بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
لقي طفل مصرعه، اليوم الأحد، إثر نشوب حريق بمنزل في قرية البستان بمركز الدلنجات في محافظة البحيرة.
استقبل مستشفى الدلنجات العام علي عمرو بسيوني - 3 سنوات، مقيم بقرية البستان، جثة هامدة في حالة تفحم، نتيجة نشوب حريق بالمنزل، بسبب ماس كهربائي.
أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم.
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