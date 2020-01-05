جونسون: سليماني تسبب في مقتل الآلاف وسنحمي مصالحنا بالمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية فجر الجمعة، في بغداد، كان له دور رئيسي في مقتل آلاف المدنيين الأبرياء.

وأوضح في تصريحات، نقلتها فضائية "العربية"، اليوم الأحد، أن "دعوات الانتقام مقتل سليماني لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف".

وأكد جونسون أنه جرى اتخاذ خطوات لضمان أمن البريطانيين والمصالح البريطانية في الشرق الأوسط.

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وتأتي التطورات الأخيرة، على خلفية إعلان الولايات المتحدة استهداف قاسم سليماني بغارة جوية في بغداد، فجر الجمعة.

وطالب البرلمان العراقي في جلسة عقدها اليوم الأحد، بموافقة أغلبية الحضور، بإلزام الحكومة إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب.

وعقد البرلمان جلسته برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 168 نائبًا ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي.