بعد تعطل ساعتين.. إعادة فتح خط سكك حديد "طنطا - المنصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
تمكنت هيئة السكة الحديد في المحلة الكبرى، اليوم الأحد، من إصلاح عطل قطار داخل المحطة استغرق ساعتين، قبل إعادة تشغيل خط "طنطا - المنصورة"، واستكمال القطار خط سيره إلى مدينة المنصورة.
تلقى مدير الأمن اللواء محمود حمزة إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ من الخدمة الأمنية المعينة على محطة سكة حديد المحلة بتعطل القطار رقم 63 ركاب "طنطا - المنصورة" عقب وصوله إلى رصيف المحطة.
انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين توقف القطار المشار إليه بسبب عطل كهربائي بالجرار، وجرى ضم الإمداد واستبدال الجرار بآخر.
استأنف القطار رحلته متأخرًا ساعتين، ولم ينتُج عن ذلك ثمة تجاوزات أخرى بحركة سير القطارات، واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة خلال توقف القطار، وحرر بذلك المحضر اللازم.
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