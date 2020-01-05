ضبط 7 طن سلع غذائية فاسدة في مصنع بالخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث التموين في مديرية أمن القليوبية، اليوم الأحد، 7 أطنان من السلع غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مصنع بمدينة الخانكة.

تلقى مدير الأمن اللواء جمال الرشيدي إخطارًا من العقيد أحمد سليم مدير مباحث التموين بحملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط مالك مصنع للحلويات الشرقية "دون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة، لحيازته طنين و60 كيلو سلع غذائية "حلويات شرقية" دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.

جرى أيضًا ضبط 5 أطنان و519 كيلو سلع غذائية "سكر حر، ودقيق فاخر، ونشا، وزبدة، وفانيليا"، دون مستندات، مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.