البرلمان العراقي يفوض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد

فوض البرلمان العراقي الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد ومنع استخدام أراضيها وأجوائها كمنصة لاستهداف أي دولة أخرى.

و صوت البرلمان العراقي اليوم الأحد على 5 فقرات منها إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة "داعش".

كما صوت النواب على قرار نيابي يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد ومنعها من استخدام الاجواء العراقية لأي سبب كان بالإضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة اضافة على إلزام الحكومة تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية.

Advertisements

وعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.