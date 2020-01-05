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مجلس التعاون الخليجي يدعو الأطراف المعنية في العراق للتهدئة

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دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأطراف المعنية في العراق إلى التهدئة وعدم التصعيد وتغليب

الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة وشعوبها أية تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها.


وأوضح الزياني، وفقًا لوكالة الأنباء ،

اليوم الأحد، أن دول المجلس قد تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق الشقيق.
وأهاب الأمين العام لمجلس التعاون بالمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لخفض التصعيد في هذه المنطقة الحيوية للعالم.
 
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