الكويت تنفي استخدام أراضيها لتنفيذ هجمات على الدول المجاورة

نفت الكويت استخدام القواعد العسكريةلتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار.

وأصدرت رئاسة الأركان بيانا صحافيا تعليقا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار وتنفي رئاسة الأركان العامة للجيش نفيا قاطعا صحة هذه الأخبار.

وأكدت بأنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات.

وأهابت رئاسة الأركان بجميع ناشري ومرددي ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة والابتعاد عن نشرها أو تداولها.

الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار وتنفي رئاسة الأركان العامة للجيش نفيا قاطعا صحة هذه الأخبار.وأكدت بأنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات.وأهابت رئاسة الأركان بجميع ناشري ومرددي ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة والابتعاد عن نشرها أو تداولها.

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