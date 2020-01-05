بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد مكاليستر، المستجدات الإقليمية والتنسيق الأردني الأوروبي في جهود تجاوز التحديات وحل الأزمات الإقليمية منأجل تحقيق الهدف المشترك في تعزيز الأمن والاستقرار.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن اللقاء استعرض سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية وزيادة التعاون الاقتصادي والتنموي.
وثمن الصفدي مواقف الاتحاد الداعمة للمملكة ولمسيرتها التنموية، مؤكدا أهمية الدور الأوربي في المنطقة.
من جهته، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي عن تقديره لمواقف الأردن وسياساته المعتدلة التي يقودها الملك عبدالله الثاني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبإنشاء جسور التعاون مع أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يبحث مع البرلمان الأوروبي المستجدات الإقليمية وزيادة التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.