وزير المالية السوداني: نسعى إلى معالجة مشاريع توقفت في عهد النظام البائد

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، السعي إلى معالجة 10 مشاريع تنموية كانت متوقفة، بسبب عدم دفع المتأخرات في عهد النظام البائد، لافتا إلى أن الوزارةبصدد إعادة هيكلة دفع المتأخرات، التي ستُمكن من تمويل هذه المشاريع المهمة.

وبحث وزير المالية السوداني، اليوم الأحد في الخرطوم، مع موسى سيلا، رئيس وفد بنك التنمية الإسلامي، العديد من القضايا الإقتصادية.

وأشار إلى أن وفد البنك سيطلع على مشاريع القيمة المضافة المرتبطة بميزانية 2020، مشددًا على رغبة الحكومة في إضافة اسم السودان إلى مجموعة دول النخبة لدى بنك التنمية الإسلامي .

وعبر عن أمله في أن يكون السودان ضمن اولويات البنك، ومن ضمن المشروعات التي يُستفاد منها في سلسلة القيمة التي تهدف إلى تحقيق

تحولات إستراتيجية في إقتصادات بعض الدول الإسلامية.وأضاف أن السودان مؤهل لإدراجه في هذه القائمة، وذلك لوجوده في محيط الاقليم الذي يميزه القطاع الزراعي والامكانات الكبيرة لتطوير هذا القطاع وتحديثه، وكذلك لوجوده على البحر الأحمر الذي يعتبر أحد المنافذ البحرية المهمة، حيث يمكن ربط اقتصاده مع اقتصاديات الدول المغلقة حول السودان، ابتداء من غرب افريقيا مروراً بدولة جنوب السودان واثيوبيا، لتطوير الاقتصاد السوداني وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للسودان.