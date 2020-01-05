وزير الخارجية العراقي : سنتخذ الإجراءات اللازمة بشأن الاعتداءات الامريكية على الحشد

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الأحد، لنظيره اللبناني جبران باسيل، أن العراق سيتخذ الإجراءات اللازمة بشأن الاعتداءات الأمريكية على الحشد الشعبي.
وذكر بيان لوزارة الخارجية ـ تلقته قناة "السومرية نيوز" أن "الحكيم تلقى، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني جبران باسيل، وتباحث
وشدد الحكيم ـ بحسب البيان على "ثقة العراق الكبيرة في العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية استمرار التنسيق في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة".
وأوضح وزير الخارجية العراقي أنه "فيما يخص الاعتداءات الأمريكية على قوات الحشد الشعبي فإن العراق سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة لحماية أرضه ومواطنيه من مثل هذه الانتهاكات والخروقات".
من جانبه، تطرق وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في مجمل حديثه إلى الأحداث الأخيرة في العراق، مؤكداً دعم لبنان الكامل للعراق حكومة وشعبا، ووقوفها مع العراق.
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