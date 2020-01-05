العاهل البحريني يشيد بدور منظمة التعاون الإسلامي

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على بالدور الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي لخدمة قضايا الأمة الإسلامية، وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء وتنسيق مواقفها وتوحيد جهودها، والدفاع عن الصورة الحقيقية والسمحة للدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه القائمة على التسامح والوسطية والإعتدال.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حسبما

أفادت وكالة الأنباء البحرينية.ونوه العاهل البحريني بالإنجازات المهمة التي حققتها المنظمة وبالجهود الطيبة التي يوالي بذلها الأمين العام للارتقاء بآليات عملها وتطوير أدائها وتوثيق التعاون بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات الإقتصادية والثقافية والعلمية والدينية، مؤكداً دعم بلاده ومساندتها وتأييدها للمنظمة والتزامها بمبادئها النبيلة لتواصل دورها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك تحقيقاً لأهدافها وخدمةً لمصالح دولها الأعضاء وشعوبها.كما استعراض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البحرين ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بحث عدد من القضايا التي تهم الأمة الإسلامية إلى جانب القضايا الإقليمية.من جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بدور البحرين المحوري في خدمة القضايا الإسلامية ودعمها الدائم للمنظمة وأنشطتها على مختلف الأصعدة، مشيداً بمبادرات البحرين الإنسانية في تعزيز قيم التسامح والاعتدال والوسطية ومد جسور التواصل والتقارب بين أتباع مختلف الأديان والثقافات.