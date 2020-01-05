البابا فرنسيس يدعو إلى الحوار وضبط النفس لمنع "أعمال عدائية"

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى الحفاظ على "الحوار وضبط النفس" منعا ل"الأعمال العدائية".

ولم يذكر البابا، خلال صلاة في باحة القديس بطرس في الفاتيكان، بلدا أو منطقة بعينها. لكن الدعوة تأتي في ظل التصعيد الأخير في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بابا الفاتيكان "نشعر في عدة أماكن من العالم بمناخ توتر مروع"، خارجا بذلك عن النص الموزع مسبقا، في ما بدا أنّه تلميح إلى الأزمة الأخيرة.

وأضاف أنّ "الحرب لا تحمل سوى الموت والدمار. أدعو كل الأطراف إلى إبقاء شعلة الحوار وضبط النفس مشتعلة والحيلولة دون الأعمال العدائية".

وفي أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أميركية في العراق فجر الجمعة، دعا العديد من قادة العالم والمنظمات الدولية إلى ضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه أن يزيد التوتر.

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