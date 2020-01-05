الجامعة العربية قلقة من التطورات في العراق وتدعو للتهدئة

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عن قلقها المتزايد حيال التطورات المتتالية في العراق ودعت إلى الهدوء.

ونقل البيان عن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية قوله "المنطقة أحوج ما تكون الآن إلى التهدئة وليس التصعيد وإخماد الصراعات وليس إشعالها واستدامتها".

جاءت دعوة أبو الغيط بعد الضربة الجوية الأميركية بطائرة مسيرة على مطار بغداد التي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

ودعت العديد من الدول والقادة والمنظمات الدولية إلى التحلي بضبط النفس ومنع أي عمل يؤدي إلى التصعيد في المنطقة.

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