كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني: "سليماني" كان يشكل خطراً على كل مصالحنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الأحد، إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الصوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني كان "يشكل خطرا على كل مصالحنا".

وزعم رئيس الوزراء البريطاني، بأن سليماني "اضطلع بدور بارز في أعمال أدت لمقتل آلاف المدنيين الأبرياء وأشخاص في الغرب"، مؤكداً على أنه "تم اتخاذ إجراءات لتعزيز أمن البريطانيين ومصالح بريطانيا في الشرق الأوسط"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".