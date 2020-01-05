كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون: تحدثت مع ثلاثة من زعماء العالم بشأن الوضع بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضح رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الأحد، أنه تحدث مع ثلاثة من زعماء العالم بشأن الوضع بالعراق، وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.
وقال رئيس الوزراء البريطاني: إني "تحدثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ لبحث تطورات الوضع في العراق"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وتابع جونسون: "تم اتخاذ إجراءات لتعزيز أمن البريطانيين ومصالح بريطانيا في الشرق الأوسط"، لافتاً إلى أن سليماني اضطلع بدور بارز في أعمال أدت لمقتل آلاف المدنيين الأبرياء وأشخاص في الغرب.
وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، يوم الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد أعلنت صباح يوم الجمعة الماضي، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال، والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.
وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وإيران مشيرا إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.
وأدت الحادثة إلى إثارة مخاوف في المنطقة والعالم من إندلاع حرب، خصوصاً مع تصريحات من الجانبين الإيراني والأمريكي بالرد والرد المضاد؛ حيث توعدت طهران واشنطن بـ"رد قاس" على قتل سليماني في "الزمان والمكان المناسبين".
وبعد ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير 52 موقعاً إيرانياً، من بينها مواقع "مهمة للثقافة الإيرانية"، في حال استهدفت إيران مواقع أمريكية.