كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون: تحدثت مع ثلاثة من زعماء العالم بشأن الوضع بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الأحد، أنه تحدث مع ثلاثة من زعماء العالم بشأن الوضع بالعراق، وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وقال رئيس الوزراء البريطاني: إني "تحدثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ لبحث تطورات الوضع في العراق"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وتابع جونسون: "تم اتخاذ إجراءات لتعزيز أمن البريطانيين ومصالح بريطانيا في الشرق الأوسط"، لافتاً إلى أن سليماني اضطلع بدور بارز في أعمال أدت لمقتل آلاف المدنيين الأبرياء وأشخاص في الغرب.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، يوم الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي. Advertisements