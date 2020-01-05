أردوغان: وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك باتجاه ليبيا، حسبما نقلت فضائية "سكاي نيوز بالعربية"، في نبأ عاجل لها.

وكان البرلمان التركي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا؛ لتكون دولة جديدة يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل في شئونها بعد العراق وسوريا، ويفتح باب الأسئلة عن تداعيات هذا القرار، وأسبابه وموقف دول الجوار الليبي من هذا الغزو، وهل سيكون بعضها معبر للقوات التركية لداخل ليبيا؟.

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وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس الموافق 12 ديسمبر، أنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.

وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.