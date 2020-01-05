كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التلفزيون الإيراني: مكافأة بـ "80 مليون دولار"لمن يأتي برأس ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء اليوم الأحد، عن مكافأة مالية قدرها "80 مليون دولار أمريكي" لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ردًا على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، فجر يوم الجمعة الماضي، بغارة أمريكية على موكبه بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقال مقدم برامج التلفزيون الإيراني: "كان إيران 80 مليون نسمة وعلى عدد سكان إيران، نريد نقوم بحملة لجمع 80 مليون دولار أمريكي تقدم مكافأة لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي ترامب".

وأضاف التلفزيون الرسمي: "سوف تقدم هذه المكافأة المالية، والتي قدرها 80 مليون دولار أمريكي للشخص الذي يأتينا برأس من أصدر أوامر قتل الجنرال سليماني وهو الرئيس الأمريكي المجنون صاحب الشعر الأشقر".

واعتبر التلفزيون الإيراني دعوة قتل ترامب مفتوحة لجميع الأشخاص في العالم، الذين يريدون الحصول على هذه المكافأة المالية المقدمة من الشعب الإيراني، على حد قوله.

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